2025-10-20

國際市場消息紛雜，加上美國聯邦政府關門導致關鍵的宏觀經濟數據遲遲無法公布，投資人抱持觀望態度，亞幣表現不同調，日元持續走貶，新台幣兌美元匯率今 (20) 日呈區間震盪走勢，終場收在 30.65 元，升值 3.6 分，台北外匯市場成交金額萎縮至 9.12 億美元。

〈台幣〉美經濟數據仍蓋牌 區間震盪升3.6分收30.65元。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 30.66 元，盤中最高來到 30.583 元、最低下探 30.7 元，盤中高低振幅超過 1 角，終場升幅收斂，以 30.65 元作收，升值 3.6 分。

台北股匯今天同步走揚，台股今天上漲 386.26 點，收在 27688.63 點，再創歷史新高，台積電持續扮演多頭領頭羊，鴻海、日月光投控、國巨、台達電等電子權值股同步串聯攻勢。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.37%，日元重挫 0.69%，歐元貶值 0.42%，新加坡幣貶值 0.08%；新台幣與韓元分別升值 0.12%、0.11%，人民幣升值 0.05%，亞幣互有升貶。

高市早苗出任首相幾成定局，激勵日經指數飆漲 3%，首度衝破 49000 點大關，日元兌美元匯率今天應聲走貶跌至 151 價位。美國聯準會啟動降息循環之際，但隨著日本政局改變，BOJ 可能維持或偏向寬鬆的貨幣政策，刺激高市交易熱絡，進而削弱了日元的買盤。