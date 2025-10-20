安世半導體風波不斷 澄清中國地區營運及員工薪資福利正常

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-20 18:58

安世半導體 (Nexperia) 近日遭荷蘭政府接管後，引發中國政府反彈，並祭出出口管制措施，近日更傳出安世已停止支付中國區員工薪資；對此，安世半導體強調，公司主體營運及員工薪資福利一切正常，董事會和管理層始終全力保障公司正常運轉，不會允許外部力量影響公司運營或損害員工利益。

安世半導體指出，公司是營運紮根中國、戰略放眼全球的中國企業，必須遵守中國法律、合法合規運營。在任何時候，安世國內公司都是獨立經營、決策的中國企業，法定代表人有權代表公司意志，並最終負責公司全部營運決策，董事、監事、高管對本公司承擔忠實勤勉義務。

此外，安世也喊話自家員工，根據中國勞動法規，全體員工有義務遵守公司的勞動紀律、按照公司要求完成工作，全體員工應當繼續執行安世中國公司的工作指示，對於任何其他未經安世國內公司法定代表人同意的外部指示，即使通過 outlook、teams 等方式傳送，有權拒絕執行而不構成違反工作紀律或者法律規定。

針對外界傳出暫停中國區員工薪資，安世強調，主體營運及員工薪資福利一切正常，公司生產經營也一切如常，各項工作有序推進，董事會和管理層始終全力保障公司正常運轉，不會允許外部力量影響公司運營或損害員工利益。