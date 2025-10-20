安世半導體東莞廠 限制出貨 員工上四休三

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-20 05:00

‌



荷蘭政府對安世半導體出手干預事件產生的影響，如今已傳導至生產一線與產業鏈終端。在安世半導體東莞廠自國慶中秋長假之後，就已經限制出貨，並計劃本周起員工上四休三。

安世半導體東莞廠限制出貨，員工上四休三。（圖：每日經濟新聞）

安世半導體總部位於荷蘭，業務布局遍布全球。聞泰科技通過多次資本運作，於 2020 年完成安世半導體 100% 股權收購。根據聞泰科技今年 6 月在投資者互動平台上的表述，公司半導體業務在全球設有多個研發中心、晶圓廠和封測廠。在中國，該業務在上海、深圳、香港設有研發據點，封裝測試廠則位於廣東東莞與江蘇無錫（在建）。

‌



據《每日經濟新聞》周日（19 日）報導，位於東莞黃江鎮的安世半導體工，是安世半導體旗下最大封裝測試基地，佔地約 10 萬平方公尺，員工約 4,000 人。

工廠門外有部分貿易商和客戶聚集。兩位從蘇州連夜趕來的客戶表示，他們 17 日凌晨就抵達工廠。「我們坐高鐵過來，在南昌轉的車，也有 1,000 多公里了，晚上九點多一下火車就趕過來了，就說『我們是客戶，過來提貨的』，但也沒辦法，就是沒貨。」

另一位從深圳趕來的貿易商也提到，公司已派員連日蹲守，「沒辦法，得給客戶一個交代，在現場掌握的消息更多些」。他判斷，工廠停止出貨已超過一周，但生產似未完全停止。

蘇州客戶透露，廠方僅以「這個情況我們也沒辦法」等回應，未給出明確說法。據其 17 日至 18 日蹲守來看，18 日間偶有貨車進出，但無法確認是否為出貨車輛，「這兩天，很多客戶、貿易商過來看真實情況、拍照」。