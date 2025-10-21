search icon



台積電叩開1500元關卡創新天價 市值逼近39兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北


台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨晚 ADR 收漲，今 (21) 日早盤股價也一度上漲逾 1%，衝上 1500 元大關，市值達新台幣 38.8 兆元，雙雙締造新猷，貢獻漲點逾百點，推升台股早盤達 27969 點，叩關 2 萬 8 千點。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

外資指出，台積電 CoWoS、4 奈米、3 奈米與 2 奈米產能緊張，正積極擴充相關產能，預期 2026 年台積電 CoWoS 月產能將達 10 萬片，其中有 7.5 萬片皆為 CoWoS-L，CoWoS-S、CoWoS-R 則分別為 1.5 萬片、1 萬片。


外資表示，雲端服務提供者 (CSP) 每月處理的 Token 數量快速成長，顯現 AI 推論需求持續增長，截至今年上半年，中國的 Token 日消耗量達到 30 兆，較 2024 年初的 0.1 兆激增 300 倍，顯現 Token 需求正呈現指數級增長。

台積電看好，隨著 Token 數量大幅增長，各家業者需要更強大的晶片，如採用更先進製程節點，以提升晶片效能與能源效率，同時也會需要更先進的封裝，以滿足更強的推論需求。

台積電CoWoS1500關卡

