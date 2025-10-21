〈台股開盤〉台積電刷1500元新天價 大漲逾200點再創新高逼近2萬8

市場預期美國政府關門即將結束，美股四大指數齊漲。台股今 (21) 日延續多頭格局開高走高，開 27742.55 點，上漲 53.92 點，而在台積電、鴻海領漲，以及 AI 類股走強下，指數漲逾 200 點，最高來到 27969.05 點，再度創下歷史新高。早盤估量 6493 億元。