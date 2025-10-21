search icon



〈台股開盤〉台積電刷1500元新天價 大漲逾200點再創新高逼近2萬8

鉅亨網記者吳承諦 台北


市場預期美國政府關門即將結束，美股四大指數齊漲。台股今 (21) 日延續多頭格局開高走高，開 27742.55 點，上漲 53.92 點，而在台積電、鴻海領漲，以及 AI 類股走強下，指數漲逾 200 點，最高來到 27969.05 點，再度創下歷史新高。早盤估量 6493 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電刷1500元新天價 大漲逾200點再創新高逼近2萬8。(圖：shutterstock)

電子權值股漲多於跌，台積電 (2330-TW) 上漲 20 元，漲逾 1%，站上 1500 元大關；鴻海 (2317-TW) 漲約 1%，聯發科漲近 1%；緯創 (3231-TW) 漲約 2%，廣達 (2382-TW) 於平盤下方。


AI 族群部分，伺服器類股，緯穎 (6669-TW) 漲約 4%，華碩 (2357-TW) 漲約 1%；散熱部分，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 均漲約 1%；機殼部分，晟銘電 (3013-TW)、迎廣 (6117-TW) 均走揚。

國巨完成收購芝浦電子，帶動被動元件族群走揚，蜜望實 (8043-TW) 漲停，千如 (3236-TW) 漲逾 6%，國巨 (2327-TW)、凱美 (2375-TW) 均漲逾 3%，

生技醫療股成類股族群焦點，康霈 (6919-TW)、睿生光電 (6861-TW)、台康生技 (6589-TW)、承業醫 (4164-TW)、晶碩 (6491-TW) 均漲逾 2%，
 

