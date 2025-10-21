鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-21 09:33

美國交通部長達菲周一（20 日）表示，鑑於全球首富馬斯克旗下太空探索技術公司（SpaceX）落後於「阿提米絲」登月計畫（Artemis）的時間表，他將重新開放合約，讓其他公司有機會參與。

SpaceX被指登月進度落後，NASA將重啟合約競標。（圖：Shutterstock）

達菲目前擔任美國國家航空航天局（NASA）代理局長，他周一在接受採訪時表示：「我們不會只等一家公司的進度。我們要推動計畫前進，贏下第二次太空競賽，重返月球，建立營地和基地。」

SpaceX 是 NASA「阿提米絲」載人登月計畫多家承包商之一，該計畫旨在在月球上建立人類首個長期駐留點，並為未來載人火星任務做準備。

參與「阿提米絲」計畫的還包括亞馬遜創始人貝索斯的藍色起源、波音、洛克希德 · 馬丁和諾斯羅普 · 格魯曼等公司。

SpaceX 於 2021 年贏得了 NASA 的月球登陸計畫合約，將利用星艦（Starship）執行阿提米絲 3 號任務。

按照 NASA 的最初計畫，阿提米絲 3 號任務應該在 2024 年進行。然而，NASA 去年宣布，阿提米絲 2 號任務推遲至 2026 年 4 月，阿提米絲 3 號任務推遲至 2027 年。

需要說明的是，阿提米絲 2 號任務是將宇航員送入繞月軌道，繞月一圈後返回地球。阿提米絲 3 號任務的目標是登上月球南極。

達菲表示，阿提米絲 2 號任務有望提前至明年 2 月初，並希望 NASA 能在 2028 年以前實現重返月球，屆時將可能有兩家公司參與執行任務。他特別提到藍色起源是一個有望接手的競爭者。

「總統和我都希望能在本屆任期內登上月球，所以我將重新開放合約。」達菲強調。