荷蘭縮減與美方的情報合作 憂川普政府助俄、侵人權

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-21 04:37

據《金融時報》周一 (20 日) 報導，荷蘭已縮減與美國的情報合作，擔心川普政府可能利用情報侵犯人權或協助俄羅斯。

荷蘭情報機構對有關俄羅斯的情報分享設限，逐案評估是否與美方共享。(圖:Shutterstock)

荷蘭民間情報機構 AIVD 局長 Erik Akerboom 與軍事情報機構 MIVD 局長 Peter Reesink 接受荷蘭《人民報》聯合專訪時表示，鑑於美國情報「政治化」，他們在分享情報時變得更謹慎。這是外國情報機構首次如此坦率承認川普干預情報事務帶來的後果。

兩位局長在周末刊登的專訪中表示，他們對川普 4 月解雇國家安全局局長 Timothy Haugh 感到遺憾。

Reesink 說：「我無法評論現在與以前的關係如何比較。但確實我們會做出判斷，有時不再分享某些情報。」

兩人暗示，分享限制適用於有關俄羅斯的情報。川普對俄羅斯總統普丁的立場今年多次轉變，最近一次是周五，川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基接受莫斯科提出的停戰條件。

當被問及如何處理「不確定」俄羅斯相關情報會如何被使用時，Reesink 回答：「這會經過權衡。」Akerboom 補充：「有時必須逐案思考：我還能分享這項情報嗎？」

當被問及川普政府整頓聯邦機構（包括國安局與中情局）是否影響荷蘭願意與美方分享的情報時，Akerboom 回答：「我們不會從政治角度評判所見，但會看我們與這些機構的實際經驗。我們對情報政治化與侵犯人權高度警覺。」

不過 Reesink 強調，幾個月前訪問國安局與中情局後，與之「關係良好」。他說：「關係良好且會保持下去。但這不改變我們會定期評估合作的事實。」

荷蘭數十年來一直是美國最堅定的盟友與情報夥伴之一。荷蘭間諜曾協助破壞伊朗核計畫，包括 2010 年利用一名伊朗工程師將 Stuxnet 電腦病毒植入伊朗系統。