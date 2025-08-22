鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-22 18:06

據美國《CBS News》周四（21 日）報導，美國國家情報總監加巴德數周前發出命令，禁止情報單位向「五眼聯盟」（Five Eyes）盟友分享俄烏和平談判情報。

美國情報總監下令，禁止向「五眼」盟友分享俄烏談判情報。（圖：Shutterstock）

「五眼聯盟」是由 5 個英語國家組成的情報共享聯盟，成員國包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

多名知情的美國情報官員證實，該命令備忘錄文件簽發日期為 7 月 20 日，要求所有與俄烏和平談判相關的情報和分析資料必須被列為「禁止對外傳播（NOFORN）」，即不得透露給任何外國政府或外國公民，唯一例外是已公開訊息。

這份備忘錄並未禁止美方分享通過情報體系以外渠道獲得的外交訊息，也未限制分享與談判無關的軍事情報。例如，美方仍可向烏克蘭軍方提供可用於作戰的訊息。

一些美國前官員認為，這一禁止決定可能會影響美國與盟友的情報合作。國土安全部前官員維諾格拉德表示：「五眼聯盟」成員國往往掌握能夠補充美國情報的獨特訊息，如果美方被排除在外，可能會對關鍵情報共享產生寒蟬效應，這些盟友可能會對美國採取類似做法，甚至選擇建立繞開美國的新情報交流渠道。