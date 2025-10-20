鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-20 20:18

在聯準會主席鮑爾暗示將結束縮表並可能 10 月重啟降息、大型銀行財報亮眼、美中貿易情勢緩和，以及博通與 OpenAI 合作等多重利多下，全球金融市場迎來強勁的股債吸金熱潮。富蘭克林證券投顧預期，降息循環啟動前夕，資金持續追逐具成長潛力的 AI 科技股，以及穩健收益的非投資等級債，建議採取股債兼備、多元分散策略，長線則聚焦科技創新和高殖利率債券。

鮑爾放鴿+AI晶片引爆多頭！全球股票型ETF單周淨流入455億美元激增近1倍。（圖: shutterstock)

過去一週，全球股票型 ETF 資金淨流入激增近一倍至 455.23 億美元，其中美國貢獻逾六成；債市亦在降息預期與避險買盤推動下，淨流入超過百億美元，美國十年期公債殖利率更應聲跌破 4%。

上週全球股票型 ETF 淨流入資金較前週增加 93% 至 455.23 億美元，美國淨流入倍增至 280.73 億美元。非美市場表現亦佳，中國、亞洲與歐洲分別獲 34.18 億、72.98 億與 5.40 億美元淨流入，日本也重拾 1.27 億美元淨流入。觀察產業 ETF，近週淨流入前三大產業為科技、原物料、金融，僅有通訊產業為淨流出。

債市方面，受聯準會降息預期及避險買盤推升，整體固定收益型 ETF 獲資金淨流入 101.35 億美元，其中美國債市淨流入 89.19 億美元。由債券品質分類，投資等級債市淨流入 86.79 億美元，非投資等級債市亦有 9.25 億美元淨流入。

富蘭克林證券投顧建議，面對未來一週的美中貿易情勢、超級財報週等消息面牽動，投資人宜採股債兼備、多元分散策略。核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，以掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情；美股首選科技、創新科技股票型基金，參與 AI 長線榮景。非美元資產可鎖定全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，股票配置則看好日本及印度。同時，建議納入 5%～10% 黃金股票型基金以分散投資組合風險。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修．席歐帕表示，史詩級 AI 巨變將帶來百年機遇，過去 12 個月 AI 資本支出高達 2800 億美元。「創新」創造的財富正擴展到整個經濟，市值超過一兆美元的超級巨頭已達十家。創新已遍及更廣泛領域，包含金融、能源、工業、航太國防等，為長期投資者締造罕見的投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，聯準會重啟降息營造各資產與產業百花齊放的有利環境，大盤之下仍有許多估值低的優質標的，近期在科技、工業、醫療與消費產業都看到不錯的機會。