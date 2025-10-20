貿協12/15首場「穩定幣與國際貿易未來論壇」 為產業解析穩定幣應用趨勢

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-20 19:07

‌



貿協今 (20) 日公布今 (2025) 年第 2 輪「貿協經貿指數」，也首度對企業界納入穩定幣專題調查。貿協董事長黃志芳表示，主要是穩定幣對貿易的重要性開始浮現，但觀察無論是高科技業或傳統產業，國內有近 20% 公司，不知道穩定幣在全球的相關政策變化，貿協預計在今年 12 月 15 日舉行第一場「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀集專家、學者參與及討論，屆時讓產業更加理解穩定幣的相關應用。

貿協董事長黃志芳。(鉅亨網資料照)

據貿協最新一輪調查，雖有近半數國內企業認為穩定幣將在貿易中扮演重要角色，但僅有 5.2% 使用穩定幣，邁入貿易結算應用的初期階段。而積極採用穩定幣的企業對景氣展望的樂觀程度，對美國關稅的成本轉嫁的能力，均高於對穩定幣仍在觀望的企業，反應企業導入新科技的積極度，與其應對地緣經濟變局的反應能力有相關。

‌



黃志芳也預告，貿協考量穩定幣為全球大勢所趨，將於今年 12 月 15 日舉辦「穩定幣與國際貿易的未來論壇」，邀各界學者專家，共同為台灣企業探究穩定幣的最新應用。