〈財委會質詢〉幣圈爆倉啟示錄 彭金隆：凸顯專法監理重要性 台幣穩定幣仍有存在空間
鉅亨網記者陳于晴 台北
美中貿易戰升溫，引發國際金融市場動盪，虛擬貨幣市場大幅波動與爆倉事件掀起熱議，金管會主委彭金隆今 (13) 日赴立法院財政委員會備詢時表示，虛擬資產波動性高，本就具有高風險特質，近期市場劇烈波動主要與槓桿交易有關，強調金管會推動的《虛擬資產服務法》正是為了強化投資人保護與建立監理基礎，台灣目前雖非國際主流貨幣體系的一環，但若未來 RWA 普及化或國內支付需求增加，本國幣別穩定幣仍有存在空間，因此，穩定幣也要納入監管。
幣圈遭遇史上最大爆倉事件，清算金額高達 193.7 億美元。彭金隆指出，虛擬資產市場特性之一即是波動劇烈，這也是為何後來會出現穩定幣的重要原因。近期爆倉事件多與槓桿交易有關，「若市場價格下跌 20%，投資人若使用四倍槓桿，幾乎就會全數出場。」此事件再度凸顯虛擬資產交易的不確定性與風險性。
民進黨立委吳秉叡提醒，虛擬資產監理架構推動時務必要穩健，指出台灣投資人「賺錢都說自己厲害，賠錢就怪政府」，呼籲金管會以負油價事件為殷鑑，防範潛在投資人集體損失後的民怨。
對此，彭金隆回應，虛擬資產具有高度不確定與風險性，因此金管會才推動專法，希望透過制度化監理與行政措施，讓投資人能在受保護的環境下參與市場。他指出，虛擬資產交易具跨境特性，「在境內的部分，我們可透過監理連結與管理，但跨境交易需仰賴國際合作。」
吳秉叡問及，台灣有需要發行穩定幣嗎？彭金隆表示，這是一個很有趣的議題，有不同的角度思考，若用國際貨幣清算的角度來看，新台幣並非國際上通用的主流貨幣，市場主要以掛勾美元或其他強勢貨幣為主，但也有很多人推測未來 RWA(資產代幣化) 可能越來越普及，或是國內支付需求增加，本國幣別穩定幣仍有存在空間。
至於穩定幣可能衝擊傳統銀行角色、增加打詐難度的疑慮，彭金隆指出，這是「一體兩面」的議題，若銀行固守傳統業務，確實會面臨挑戰，但若能結合數位金融與監理科技，反而有助強化風控與打詐。他說，若穩定幣納入監理範圍、要求 KYC (認識客戶) 程序，將能提升金流透明度，「對打詐是更有著力點。」
彭金隆強調，虛擬資產市場無國界，金管會會持續透過《虛擬資產服務法》推動監理制度，並與國際合作，兼顧創新發展與投資人保護。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 北士科案膠著 彭金隆表態：絕對不會介入新壽與北市府契約糾紛
- 〈財委會質詢〉北士科案膠著 彭金隆表態：絕對不會介入新壽與北市府契約糾紛
- 〈金管會中秋記者會〉虛擬資產服務法拚立法 彭金隆：穩定幣發行擬金融機構先行
- 〈金管會中秋記者會〉鎖帳戶惹民怨 彭金隆：銀行也是受害者「阻詐沒有妥協空間」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇