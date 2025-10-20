鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-20 10:29

日本三大銀行聯手推穩定幣 巴菲特持股企業率先試用。(圖:shutterstock)

三大銀行將與東京科技公司 Progmat 合作，建立穩定的營運框架。合作的核心目標是統一區塊鏈結算業務的標準，確保穩定幣能夠應用於銀行內部的結算以及對公業務的支付。

此一舉動，代表著日本大型金融機構正式「抱團」試水加密資產業務，將穩定幣視為比傳統支付管道更高效、更經濟的替代方案。

根據規劃，在完成概念驗證試驗後，預計在本財年（截至明年 3 月）內實現穩定幣的實際應用。

憑藉日本商業體系的緊密連結，三大銀行擁有超過 30 萬家主要客戶，為穩定幣的推廣提供了廣闊的應用基礎。

其中，日本綜合商社 三菱商事 已宣布將允許使用該穩定幣進行內部財務結算。三菱商事旗下擁有超過 240 家主要營運公司，日常涉及大量的跨境匯款、交易、併購和投資等業務。三菱商事預期，穩定幣的廣泛應用將能大幅降低其匯款成本和行政負擔。

日本三大銀行的合作，呼應了全球大型金融機構探索穩定幣的趨勢。上週包括三菱日聯、高盛、美國銀行和德意志銀行在內的十家國際金融機構已宣布合作，共同探索聯合發行穩定幣的可能性。