日本三大銀行聯手推穩定幣 巴菲特持股企業率先試用
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
日本三大銀行三菱日聯銀行（MUFG）、三井住友銀行（SMBC）和瑞穗銀行（Mizuho）宣布達成戰略合作，將聯合發行日元穩定幣，旨在利用區塊鏈技術顯著降低企業間的支付和結算成本，三菱商事等大型企業將率先試用。
三大銀行將與東京科技公司 Progmat 合作，建立穩定的營運框架。合作的核心目標是統一區塊鏈結算業務的標準，確保穩定幣能夠應用於銀行內部的結算以及對公業務的支付。
此一舉動，代表著日本大型金融機構正式「抱團」試水加密資產業務，將穩定幣視為比傳統支付管道更高效、更經濟的替代方案。
穩定幣是一種價值錨定法定貨幣的新興支付工具，其發行方需要持有國債等抵押資產來維持其穩定價值。初期，三家銀行將重點推出日元穩定幣，並計劃在未來發行美元穩定幣。
根據規劃，在完成概念驗證試驗後，預計在本財年（截至明年 3 月）內實現穩定幣的實際應用。
憑藉日本商業體系的緊密連結，三大銀行擁有超過 30 萬家主要客戶，為穩定幣的推廣提供了廣闊的應用基礎。
其中，日本綜合商社 三菱商事 已宣布將允許使用該穩定幣進行內部財務結算。三菱商事旗下擁有超過 240 家主要營運公司，日常涉及大量的跨境匯款、交易、併購和投資等業務。三菱商事預期，穩定幣的廣泛應用將能大幅降低其匯款成本和行政負擔。
日本三大銀行的合作，呼應了全球大型金融機構探索穩定幣的趨勢。上週包括三菱日聯、高盛、美國銀行和德意志銀行在內的十家國際金融機構已宣布合作，共同探索聯合發行穩定幣的可能性。
日本金融巨頭的這項合作，不僅將加速日本支付體系的數位轉型，也為全球銀行業如何安全、高效地整合區塊鏈技術，提供了新的參考模式。
