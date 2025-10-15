鉅亨網新聞中心 2025-10-15 16:31

‌



在中國聞泰科技子公司安世半導體遭荷蘭政府接管後，中國商務部發佈出口管制公告，禁止安世半導體中國及其分包商出口在中國生產的特定成品部件和子組件。安世半導體周三 (15 日) 證實，該公司同時面臨美國與中國政府的出口管制，目前正爭取兩國主管機關豁免。

安世半導體證實 同時遭美、中出口管制。(圖:shutterstock)

荷蘭政府日前宣布，因擔憂關鍵技術可能被轉移至中國母公司聞泰科技 (600745-CN) ，已於已於 9 月 30 日控制並接管了安世半導體。荷蘭企業法庭也裁定，暫停聞泰科技實控人張學政在安世半導體控股的非執行董事和安世半導體的執行董事職務。

‌



英國《金融時報》和美國《彭博》分析指出，此事件背後可能存在來自美國的政治壓力與威脅。據荷蘭法院文件顯示，在美國警告安世必須更換其中國執行長才能擺脫制裁名單後，荷蘭政府便接管安世。

早在 9 月 29 日，美國工業和安全局發布新規，將美國出口管制限制擴大至由美國實體名單上的一個或多個實體持有至少 50% 股權的實體。儘管安世半導體並未被明確提及，但該公司因其作為聞泰科技的全資子公司的身份而受到影響，而聞泰科技於去年 12 月被列入 BIS 實體名單。

據悉，安世半導體正積極與中國相關部門溝通，爭取豁免這些限制，並已為此部署了所有可用資源，以減輕該措施的影響。

針對荷蘭經濟事務部對安世半導體實施的行政指令以及公司內部部分管理層發起的法律行動，聞泰科技 10 月 13 日發表嚴正聲明，堅決反對將商業問題政治化，並呼籲回歸理性與商業本質。

聞泰科技稱，作為安世半導體的控股股東，對荷蘭政府以莫須有的「國家安全」為由，對安世半導體實施全球營運凍結的行為表示強烈抗議。這項措施是基於地緣政治偏見的過度幹預，而非基於事實的風險評估，嚴重違背了歐盟一貫倡導的市場經濟、公平競爭和國際經貿規則，是對中資企業的歧視性待遇。

中國半導體產業協會表示，將持續關注事態發展，積極傾聽會員呼聲，並透過一切合法管道向國際社會表達中國產業界的共同關切。