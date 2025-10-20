亞洲創新籌資平台來了！證交所鬆綁制度年底前上路 彭金隆：壯大資本市場正逢時

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 16:55

‌



金管會今 (20) 日偕台灣證交所及櫃買中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，展現政府打造台灣特色亞洲那斯達克的決心。金管會主委彭金隆致詞時指出，政府正全力推動亞洲資產管理中心計畫，以壯大資本市場為核心目標，一個成功的金融中心必須具備「人、錢、機構、產品與政策誘因」五大要素，台灣現階段有這麼多護國群山加持，是推動擴大資本量能的絕佳時機。證交所總經理李愛玲表示，將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度，年底前上路，目標希望創新板 2 年 40 家企業掛牌。

金管會偕台灣證交所及櫃買中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會。(鉅亨網記者陳于晴攝)

‌



彭金隆進一步說明，這項平台的設立，在於協助新創企業及具潛力的公司進入資本市場，藉由台灣既有的產業與金融優勢推動上市掛牌。平台的一大特色是「股債雙軸」，由證交所與櫃買中心共同推動，除股票市場外，也涵蓋債券籌資功能，讓企業能以更多元方式取得資金。這樣的雙市場結構在亞洲其他籌資平台相當罕見，且難以複製，凸顯台灣金融體系的整合優勢。

他強調，台灣擁有「群山加持」的堅實基礎，涵蓋眾多具國際競爭力的大型企業與投資網絡，這些企業不僅帶動創新生態，更能吸引國際新創來台掛牌。彭金隆表示，在「股債雙軸、雙強合作、群山加持」三大優勢下，台灣的制度設計在國際上具有高度競爭力。這項計畫不僅是推動亞洲資產管理中心的重要一步，也將於台灣週活動中正式向國際宣告台灣進軍亞洲創新資本市場的決心。

台灣資本市場表現亮眼，截至 9 月底，上市櫃公司總市值規模達 90 兆元，國家別排名全球第 8 名。其中，上市半導體產業市值占比達 48%，在科技群山加持及供應鏈完整的優勢下，現在正是資本市場把握契機、加速前進的關鍵時刻。

證交所總經理李愛玲會中介紹亞洲創新籌資平台推動計畫，她表示，證交所再度調整創新板及外國企業來台上市相關規範，正在修正相關規章，預計 10 月底董事會通過再函報到金管會，最晚年底前新制度就會上路，希望越快越好。

此次鬆綁規範共有四大重點，一、 創新板採行一般板交易制度：開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度。

二、 精進創新板本國公司上市制度：符合上市一般板獲利條件之本國公司申請創新板上市，股票集保期間自二年縮短為一年，並免除三年之承銷商保薦，上市後申報會計師內控制度專案審查報告亦由三個會計年度縮短為一個會計年度。

三、 優化創新板及一般板外國公司上市制度：針對主要營運地或股東結構 (持股逾 30% 或具控制力者) 均未涉及陸港澳地區之外國企業，調整台籍董事席次過半規範，僅須設置台籍獨立董事至少二席。另承銷商保薦期間及上市後申報會計師專審報告均由三年縮短為一年。