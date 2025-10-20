松川從容因應客戶及需求變化 對應稀土管制完成生產調整

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-20 12:30

‌



50 年老牌繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 在全球擁有包括樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地的有利生產基礎，也顯示其因應美國的高關稅及中國大陸的對稀土原料管制出口也得以透過改變設計及改變生產區位從容因應。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密 2025 年 9 月營收 5.06 億元，月減 3.41%，年增 0.42%，2025 年第三季營收 15.25 億元，季減 5.33%，年減 0.53%，2025 年 1-9 月營收 47.59 億元，年增 8.73%。公司主管指出， 第三季營收不如預期，主要在對台灣、中國大陸及越南三地的生產線進行調整，目前生產線調整已經完成，第四季營運應可恢復正常生產。

松川精密的繼電器設計，部分爲透過電磁控及部分運用永久磁鐵設計，其中運用永久磁鐵設計則牽涉必須以稀土原料加工，公司對於中國大陸的對稀土原料管制出口，除積極更改部分產品設計以電磁控制取代原有的永久磁鐵設計機構設計。

公司並指出，對於中國車用繼電器目前仍分為兩區塊，包括一般燃油車使用電磁控制繼電器並沒有受到影響，但對於中國大陸新能源車大量使用的永久磁鐵設計繼電器，目前則以搬進新生產線在中國大陸在地生產供應；這些生產布局調整目前生產線調整已經完成，第四季營運應可恢復正常生產。

全球的電動車的出廠台數及及對繼電器的使用數量將挺升，同時，目前儲能產品應用需求也走高，在松川精密的出貨大幅成長，2025 年上半年已占營收比重已占 59%，副董事長吳頌仁指出，在營運持續成長中，將儘速達成 70% 的營收占比。同時，AI 伺服器的電源應用需求也是目前的一大重點。

公司看好 AI 伺服器帶動的電力需求持續攀升，積極將多年在電動車高壓直流 (HVDC) 技術的研發經驗延伸至 AI 資料中心電力領域，現已與台系龍頭電源供應商共同開發次世代高壓電源繼電器產品，AI Power 繼電器預料將成為未來營運成長主軸。

輝達 (NVDA-US) 發布新一代 800V 直流供電生態系，其中電源系統組件名單中包括台達電 (2308) 等大廠。法人指出，松川在 AI 伺服器電源的主要客戶即涵蓋台達電，雙方已合作投入超級密封、低發熱、高電流負載與高耐壓的 HVDC 解決方案。目前松川已成功開發可應用於 200kW 以上、1000VAC／1500VDC 系統的產品，並持續推進體積更小、功耗更低的次世代設計。

松川精密表示，目前有樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地，7 處營業據點。王傳世指出，松川直接銷美的營收比重爲 3%，況且有充足的生產設施及多基地可以彈性運用並因應，並沒有影響，2018 年川普首任對中國大陸產品加徵 25% 關稅時，松川精密隨即啟動了在台灣嘉義及越南的設廠投資計畫應變。