鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-21 05:00

希爾頓集團周一（20 日）宣布，上海前灘華爾道夫酒店開業，這是該集團在中國市場開業的第 888 家酒店。

每兩天新開業一家酒店，希爾頓集團明年初在華酒店將達1,000家。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，希爾頓集團大中華區及蒙古總裁錢進表示，明年年初希爾頓集團在中國市場將達到 1,000 家酒店。

‌



「去年的 8 月，我們在中國市場的第 700 家酒店開業，一年多後，我們在中國市場酒店數量達到 888 家。目前在中國市場，我們每 2 天會新開業一家酒店，每 3 秒鐘會有新會員加入。按照這個速度，我們預計明年的年初，希爾頓集團在中國市場的開業酒店數量將達到 1,000 家。」

目前希爾頓集團在中國市場有 10 多個品牌，明年還將有新品牌引入中國市場，未來重點發展的定位領域是生活方式類酒店。

「如今經營酒店已經不再是簡單管理酒店，而是要提供生活方式和消費場景，比如結合商旅文體展，把運動、文化、博物館展覽等相結合，甚至可以與一些文創品牌合作，讓客人的消費互動越來越多。」錢進表示。

談及用工方面，錢進透露，零工經濟是不錯的發展趨勢，去年希爾頓中國市場有約 20 萬人次報名零工，此類靈活用工可以減少 20%～30% 的成本。「但減少成本不是最重要的，關鍵在於我們可以發展靈活用工，讓企業與員工雙方都獲利。」

值得注意的是，如今越來越多本土業主方也開始自營酒店品牌，甚至與本土渠道平台緊密合作。日前同程旅行宣布與萬達酒店管理（香港）公司就 100% 股權收購事宜完成交割，收購已經正式完成。

截至 2025 年 6 月底，萬達酒店管理公司在營酒店共計 222 家，客房總量超過 42,500 間，另有 406 家酒店已簽約待開業。

那麼，業主方進軍酒店管理領域是否會影響希爾頓這類酒店管理公司的業務呢？