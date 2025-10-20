鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 16:23

‌



台股屢創驚喜，今 (20) 日上漲 386.26 點，收盤 27688.63 點締新猷，今年以來市值型 ETF 在護國群山台積電、鴻海及台達電三大權值股帶動下，吸引市場資金目光，台股第三大市值型 ETF「國泰台灣領袖 50」(00922-TW) 規模來到 403.89 億元，本月除息吸引超過 87 億元資金流入，投資人看好台股表現，趕搭 00922 除息列車，若順利完成填息，還有望價差入袋。

持有三大權值天王權重逾半 00922規模衝破400億元大關。(鉅亨網資料照)

權值股今天攻勢串連，權值王台積電 (2330-TW) 大漲 30 元、2.07%，收在 1480 元；鴻海 (2317-TW) 放量大漲逾 5%，收在 238.5 元；台達電 (2308-TW) 也有 1.6% 的漲幅，站回千元之上。

‌



00922 持有台積電權重高達 42.63%，持有鴻海 5.52%，持有台達電 4.64%，三檔權值股合計比重超過五成，為助力 00922 股價上攻、規模擴大的重要功臣。

00922 經理人蘇鼎宇指出，台股近一個月自 9/17 的 25438.25 點，截至 10/17 收盤在 27302.37，上漲約 1800 點，想追高擔心受傷的話，今日有超過 50 檔 ETF 除息，提醒投資人除息後股價會扣掉配息金額，因此價格會較除息前還低，正是逢低布局加碼扣的好時機，之後若順利填息，還能有機會再賺價差，可說是一魚兩吃。其中高人氣市值型 ETF 00922 跟隨台股上漲，離填息之路更近一步。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，10 月市場普遍預期美國聯準會還會再降 1 碼，另一檔千億級投等債 ETF 國泰投資級公司債 (00725B-TW) 同為本日除息，00725B 追蹤的彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債 (中國除外) 指數平均票息率高達 5.55%，有效存續期間為 12.23 年，成分債券檔數達到 210 檔，替投資人有效分散個債風險，交易成本也大多比透過證券或銀行通路購買直投債還低廉，00725B 在投等債市場中始終是存債族的重要持債標的，再加上有季配息機制，也適合退休族作為日常資金規劃的布局。