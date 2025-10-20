中國十一長假促銷不佳 集邦估10月大尺寸電視面板下跌1-2美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-20 18:36

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 10 月下旬面板價格預測評論，電視面板因品牌在中國雙十一長假銷售不如預期、整體需求明顯降溫，大尺寸電視面板下跌 1-2 美元、筆電 IPS 面板大部分機種也跌 0.1 美元。

集邦估10月中大尺寸電視面板下跌1-2美元 筆電面板同步走跌。(鉅亨網資料照)

集邦表示，電視面板因品牌客戶旺季備貨需求告一段落，整體採購動能開始走弱，加上中國十一長假促銷結果表現不佳，且國補政策已接近尾聲，品牌廠對「雙十一」的銷售前景轉趨保守，導致整體需求明顯降溫。

集邦預估，雖然面板廠已開始執行產能調控，但目前仍難以扭轉供需失衡的情況，因此預估 10 月起電視面板價格將面臨進一步下行壓力，具體來看，32 吋與 43 吋預估價格持平；50 吋與 55 吋下跌 1 美元；65 吋與 75 吋下跌 2 美元。

顯示器面板方面，10 月進入淡季、需求轉弱，僅有中國部分專案需求支撐一小部分出貨，面板廠為改善獲利，仍不願大量生產持續虧損的機種，因此價格變動主要集中在較高階產品上。整體來看，10 月主流顯示器面板如 FHD 面板價格預期將全面持平。

筆電面板方面，10 月需求呈現修正，僅少數品牌仍有加單，但也成為與面板廠談判價格的籌碼，隨著進入傳統淡季，面板廠在價格議題上的態度相對軟化，預期部分面板價格將反映下行壓力。