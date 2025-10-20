鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 16:15

在拉斯維加斯舉行的甲骨文 (ORCL-US)AI World 大會上，這家科技巨頭大幅上調長期業績指引，卻意外遭遇市場冷遇。儘管高階主管上周四 (16 日) 宣布，2030 財年營收將達 2250 億美元、調整後每股獲利(EPS)21 美元的宏偉目標，但隔天甲骨文股價大跌近 7%，創今年 1 月以來最差單日表現。

甲骨文畫的AI大餅不吃香了？專家：未來3年自由「現金流」為負 市場疑慮資金缺口 （圖：Shutterstock）

由於此前有報導稱甲骨文 GPU 租賃業務毛利率僅 16% 左右，而為了回應市場對 AI 業務獲利能力的擔憂，甲骨文明確表示，AI 基礎設施業務毛利率到 2030 年將升至 30% 至 40% 區間，成長的信心源自於激進的業務目標與龐大訂單儲備。

甲骨文將 2030 財年雲端基礎設施 (OCI 營收預測從 1440 億美元上調至 1660 億美元，意味著年複合成長率(CAGR) 高達 75%，第一財季末積壓訂單達 4550 億美元，過去 30 天又新增約 650 億美元。

然而，華爾街分析師直指核心矛盾，也就是實現擴張所需的巨額資金從何而來？德意志銀行與知名券商 Jefferies 都提到，甲骨文未揭露資本支出預測，令市場對成本問題充滿疑慮。

根據 Visible Alpha 預測，甲骨文未來 3 個財年自由現金流將持續為負，2028 年底累計現金消耗近 290 億美元，9 月發行的 180 億美元債券，僅能滿足至 2028 年現金需求的約四分之一。

此外，甲骨文要求未來五年營收年複合成長率略超 30%，但標普數據顯示，自 1990 年代以來，甲骨文從未實現過如此成長，摩根大通也提醒，軟體公司執行 4-5 年期指引的記錄並不理想。