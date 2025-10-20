鉅亨網編輯林羿君 2025-10-20 14:06

在重返談判桌之際川普總統將稀土、芬太尼和大豆列為美國與中國之間的首要問題。

重啟貿易談判前 川普對中國列出「3個」首要要求。(圖:shutterstock)

川普週日 (19 日) 在空軍一號上表示：「我不想讓他們（中國）跟我們玩稀土遊戲。」稍早之前，中國宣布將擴大管制稀土出口後，這位美國領導人威脅對中國輸美產品徵收 100% 的關稅。

川普也提到，希望中國停止芬太尼（fentanyl）指的是他指控北京未能有效遏制該藥物及其前驅化學品的出口，助長了美國的類鴉片藥物危機。另一項關鍵要求是希望這個全球第二大經濟體恢復採購大豆。他補充說，這三個議題都是「非常，你知道，普通的要求」。

美國財政部長貝森特表示，美國和中國將於本週稍晚在馬來西亞舉行會談。貝森特 17 日與中國國務院副總理何立峰進行了線上會談，中國官方媒體稱雙方進行了建設性的意見交流。