川普證實即將會見習近平 稱美中「相處融洽」

鉅亨網編輯林羿君 2025-10-20 10:07

在美國與中國貿易休戰即將到期、雙方將重返談判桌之際，川普總統表示，美國將與中國「相處融洽」。

川普 19 日在接受福斯新聞採訪時，被問及對中國加徵 100% 關稅一事，他表示，這項關稅從長遠來看是無法持續的，但它在一定時間內是可以實施和維持的。

川普進一步指出，最近中國加強稀土出口限制，美方高度關切，但他並非要摧毀中國，「是他們逼我這麼做」。他稱自己準備對中商品課徵 155% 至 157% 的高額關稅，卻又補一句「習近平是聰明的領袖，應該想與美國達成協議」。

他還說，自己與中國領導人習近平關係良好，預計將在本月底南韓舉辦的 APEC 峰會上進行會談，「我認為我們與中國會談會順利，但我們必須達成一項公平的協議。必須是公平的。」

美國財政部長貝森特表示，美國和中國將於本週稍晚在馬來西亞舉行會談。貝森特 17 日與中國國務院副總理何立峰進行了線上會談，中國官方媒體稱雙方進行了建設性的意見交流。