川普證實即將會見習近平 稱美中「相處融洽」
鉅亨網編輯林羿君
在美國與中國貿易休戰即將到期、雙方將重返談判桌之際，川普總統表示，美國將與中國「相處融洽」。
川普 19 日在接受福斯新聞採訪時，被問及對中國加徵 100% 關稅一事，他表示，這項關稅從長遠來看是無法持續的，但它在一定時間內是可以實施和維持的。
川普進一步指出，最近中國加強稀土出口限制，美方高度關切，但他並非要摧毀中國，「是他們逼我這麼做」。他稱自己準備對中商品課徵 155% 至 157% 的高額關稅，卻又補一句「習近平是聰明的領袖，應該想與美國達成協議」。
他還說，自己與中國領導人習近平關係良好，預計將在本月底南韓舉辦的 APEC 峰會上進行會談，「我認為我們與中國會談會順利，但我們必須達成一項公平的協議。必須是公平的。」
美國財政部長貝森特表示，美國和中國將於本週稍晚在馬來西亞舉行會談。貝森特 17 日與中國國務院副總理何立峰進行了線上會談，中國官方媒體稱雙方進行了建設性的意見交流。
彭博新聞社稍早引述消息人士報導，在上週的 IMF 年會期間的場邊討論中，中國代表告訴來自世界各地的同行，加強稀土出口管制不會損害正常的貿易流通。官員表示，中國希望通過這些措施建立一個長期機制，實施這些措施是為了回應美國的挑釁行為，例如擴大制裁範圍以涵蓋被列入黑名單公司的子公司。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇