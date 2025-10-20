search icon



宏碁發表全新Veriton 2000商用電腦系列 AI效能瞄準中小企業換機需求

鉅亨網記者吳承諦 台北


PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (20) 日宣布推出全新 《Veriton 2000》商用電腦系列，包括 17 公升的 Veriton S2732G 與 10 公升的 Veriton X2732G。此系列新機專為中小企業設計，搭載最新 Intel® Core™ Ultra 處理器（系列 2），透過內建的 NPU 提供強大的 AI 運算效能。

cover image of news article
宏碁發表全新Veriton 2000商用電腦系列 AI效能瞄準中小企業換機需求。(圖：shutterstock)

Veriton X2732G 以僅 10 公升的輕巧機身，完美融入任何辦公環境，搭載內建 13TOPS 整合式 NPU 的 Intel® Core™ Ultra 處理器，提供領先的 AI 效能；另一款 17 公升的 Veriton S2732G 則是一款可靠的入門級桌上型電腦，搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器（系列 2），該機型具備穩定可靠的全天候運作能力，並支援最多三台螢幕同時顯示，提供高效的工作環境。


兩款新機均內建 TPM 2.0 晶片，提供重要資料的強大保護，並配備 Kensington 防盜鎖孔以嚇阻實體竊盜。IT 管理人員可透過 Acer Office Manager 和 Acer Control Center 等專屬商務管理工具，更有效率地管理所有桌上型電腦。

宏碁表示，新系列產品旨在為企業打造高效、安全且可靠的辦公解決方案，同時兼顧靈活的擴充性、高規格的資安防護與便捷的管理功能。

台股首頁
﻿宏碁30.65+0.16%

