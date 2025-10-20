中裕愛滋病新藥報捷 獲沙烏地阿拉伯SFDA罕病藥物資格
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中裕 (4147-TW) 今 (20) 日與 AcedrA 共同宣布，沙烏地阿拉伯食品藥物管理局 (SFDA) 授予旗下愛滋病新藥 Trogarzo(ibalizumab-uiyk)罕見疾病藥物資格，用於治療對多重抗藥性 HIV-1 感染且現行抗病毒療法失敗的重度治療經驗型成人患者。
中裕指出，Trogarzo 或罕見疾病藥物資格認定，具重要的里程碑意義，不僅展現與 AcedrA 團隊的緊密合作，也象徵雙方持續推動在中東與北非 (MENA) 的創新治療發展。
中裕執行長張金明表示，這項認可彰顯 Trogarzo 能滿足沙烏地阿拉伯境內重大且罕見的醫療需求，將持續攜手 AcedrA 推動 Trogarzo 在 MENA 地區的推廣。
AcedrA 執行長 Dr. Hosni Sta 則表示，此項認定除是法規上的成就，也是 MENA 地區患者的人道里程碑，數以千計的愛滋病患者仍面臨取得現代治療的障礙，透過與中裕的合作，持續改變這樣的現況。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告