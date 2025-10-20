外資續挺！OTC指數攻高亮眼 搏歐系外資眼球 櫃買線上論壇7大企業秀肌肉
鉅亨網記者張韶雯 台北
為提升海外機構投資人對櫃買市場及優質上櫃公司之瞭解，櫃買中心繼今年 5 月搭配台北國際電腦展舉辦引資活動、6 月赴香港辦理法人說明會後，自今（20) 日至 23 日與永豐金證券合作舉辦「2025 台灣投資線上論壇」，推廣歐系外資法人深入瞭解上櫃優質公司。
台北股市今（20）日受惠於美股氣勢，加權指數盤中飆升突破 27,700 點，截至上午 10:00，櫃買指數亦表現亮眼，漲至 262.81 點，總成交值達 538.06 億元，顯示中小型股活潑熱絡，外資持續挹注動能。
櫃買中心表示，本次與永豐金證券合作，偕同大學光 (3218-TW)、力旺 (3529-TW)、太醫 (4126-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、聖暉 *(5536-TW)、耕興 (6146-TW) 及是方 (6561-TW) 等 7 家，在半導體及製程相關供應鏈、通信網路及生技醫療等領域具產業代表性的上櫃公司一同參與，協助海外機構投資人更瞭解公司營運動態及發展策略。櫃買中心也將藉此難得機會，以「櫃買市場回顧與展望」為題進行專題報告，提供國際機構投資人對接台灣資本市場的傲人成績與發展現況。
經統計，近 10 年來外資參與上櫃市場交易的比重由 2015 年的 8.6% 成長至 2025 年截至 8 月底的 23.6%。近期，雖有美國宣布對等關稅影響，全球資本市場呈現大幅波動，然而統計今年以來，外資仍然買超上櫃股票，顯示上櫃市場仍具投資吸引力與競爭力。
櫃買中心強調，仍將持續辦理引資活動，提供海外機構投資人認識優質上櫃公司之機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為台灣資本市場挹注充沛的投資動能。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 從創櫃板到上櫃 櫃買中心邀4董座分享創業路
- 上櫃信用交易大鬆綁！櫃買：逾40家公司受惠 年底前全面上路
- 從創櫃板到上櫃 櫃買中心邀4董座分享創業路
- 上櫃信用交易大鬆綁！櫃買：逾40家公司受惠 年底前全面上路
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇