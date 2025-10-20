鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 11:28

‌



美股反彈帶動今 (20) 日亞股止穩，台股在台積電領軍下，早盤再創盤中歷史新高；日股也不落人後，日經指數早盤漲逾千點，逼近 49000 大關。法人認為，自民黨總裁高市早苗可望成為日本首位女首相，而她被視為安倍經濟學的繼承者，投資人對其主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待，有望持續推升日股。2 檔半導體主題的日股 ETF 今天盤中狂飆逾 2%，領先台股等各檔原型 ETF。

〈焦點股〉日經創高挑戰49000關卡 2檔日股半導體ETF漲逾2%傲視群雄。(圖:shutterstock)

日股今年以來迭創新高，似乎已走出「失落 30 年」，而台灣投資人也透過日股 ETF 進軍日本股市。根據統計，目前台灣掛牌的日股 ETF 總受益人已逼近 10 萬人，今年以來增幅約 25%，顯見日本不僅是台灣人最愛旅遊的國家，隨著台積電 (2330-TW) 赴熊本設廠，台灣投資人的資金也開始湧入日股。

‌



進一步觀察在台掛牌的日股 ETF 表現，今年以來報酬率全數為正，其中又以中信日本半導體 (00954-TW)、台新日本半導體 (00951-TW) 績效逾 3 成表現最佳；此外，股神巴菲特青睞的日本商社，今年以來股價也持續創高，帶動中信日本商社 (00955-TW) 績效逾 2 成。至於追蹤日經 225 指數的國泰日經 225(00657-TW)、元大日經 225(00661-TW) 亦有逾 2 成的好表現。

從受益人數來看，受巴菲特旗下波克夏持續增持日本五大商社股票鼓舞，投資人也積極投入外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率 (ROE) 高等三大優勢齊聚的 00955，今年以來受益人數增幅逾 4 倍，來到 2.5 萬餘人。今年日股 ETF 受益人數從近 8 萬人來到近 10 萬人，可說幾乎都是 00955 的貢獻。

目前有發行日股 ETF 的投信業者，有中信、復華、台新、野村、富邦、元大與國泰，其中以富邦投信最早布局，2015 年即發行了追蹤東證指數的富邦日本 (00645-TW)，也是台灣最早的日股原型 ETF。復華、台新、中信與野村則是近兩年才發行日股 ETF，其中復華日本龍頭 (00949-TW) 受惠日股近年上漲利多，原是受益人數最多的日股 ETF，但今年下半年已被 00955 超越。

觀察日股 ETF 市佔率，目前以中信投信三檔日股 ETF 合計約 35% 最多、復華投信約 22%、富邦投信 13%，至於台新與野村則分別佔 11%。

00955 經理人辛忠駿表示，日本五大商社具有外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率 (ROE) 高等三大優勢。且日本商社不僅深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業；此外，日股基本面持續改善，加上政局穩定，且高市政府貨幣政策偏向量化寬鬆，外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。