〈熱門股〉汎瑋跨足機器人領域、AI PC出貨量增 周漲5.68%站上所有均線

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-19 10:24

電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (2025) 年 7 月起，宣布順利打入全球智慧手機龍頭品牌旗下最新 PC 產品供應鏈，加上據研調報告預估，AI PC 市場在第 4 季全球 PC 市場佔有超過 3 成，明 (2026) 年迎來快速普及，汎瑋也持續將產品觸及機器人領域，股價在大盤劇烈震盪之際，周漲 5.68%，股價收 59.5 元站上所有均線之上。

跨足機器人領域、AI PC出貨量增 汎瑋周漲5.68%站上所有均線。(鉅亨網資料照)

汎瑋在 2026 年主要成長動能包括伺服器、工業電腦等產品，泰國新廠也預計於第 4 季陸續投入生產，也會是明年主要的成長機會之一，針對半導體上游產業的布局，汎瑋目前尚無相關相關涉入，但針對今年熱夯的機器人題材，汎瑋在機器人關節轉軸部分，也派駐人員與客戶進行下階段的開發。

據研調報告指出，隨著 AI PC 於明年迎接普及，筆電更將成為主流產品型態，龐大的市場需求成長，將成為功能性材料產業的重要推動力。法人預期，有望為汎瑋帶來新一波接單動能，開啟成長契機，成為客戶搶攻 AI PC 材料的重要助力。