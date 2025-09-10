〈焦點股〉汎瑋營收新動能多管齊發 早盤鎖漲停創波段新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-10 12:47

電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 受惠 AI PC、AI 伺服器產品出貨挹注，昨 (9) 日公告 8 月營收為 13.2 億元、月增 3.42%、年增 11.64%，激勵今 (10) 日股價開盤後早早迅速亮燈鎖住漲停 64.4 元，不僅持續站上所有均線，股價也創近 11 個月以來新高。

受惠8月營收激勵，汎瑋早盤鎖漲停創波段新高。(鉅亨網資料照)

汎瑋董事長李家旺表示，8 月營收年月雙增，主要是在 AI 應用商機推動下，加速推進高階筆電、AI PC、AI 伺服器等客戶產品，材料需求擴大，因需要高效運算、即時處理需求，帶動導熱、散熱、導電與吸波等功能性材料的訂單需求大增。

另汎瑋近年也開始參與美系客戶機器人相關關節轉軸材料開發，主要是應用在機器人的散熱及緩衝材料，也已經派人與客戶進行下階段開發的研發討論。