鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 06:00

中國出口貨櫃運輸市場近期延續反彈行情，美西、美東航線運價領漲。上海航運交易所上周五 (17 日) 發布數據顯示，上海出口貨櫃綜合運價指數報 1310.32 點，較上期上漲 12.9%，其中，美西、美東基本港市場運價分別達 1936 美元 / FEU、2,853 美元 / FEU，周漲幅高達 31.9%、16.4%，成為拉動指數上行的核心動力。

歐洲航線成亮點！關稅波動影響預期 中國出口貨櫃運輸市場持續反彈（圖：Shutterstock）

中美貿易摩擦升級是此輪運價波動的主因。美方近期推出多項措施，包括對中造船等產業啟動 301 調查、宣布自上周二 (14 日) 起對中國船舶及汽車運輸船徵收港口服務費，疊加川普聲稱擬對中國加徵 100% 關稅的言論，極大加劇市場不確定性。

儘管中國迅速反制，對美船隻收取特別港務費並加強稀土出口管制，但政策細節未明，部分外貿企業為規避潛在關稅風險「搶出口」，推動美國線需求短期升溫。

不過，國際貨代巨頭德迅分析指出，因新關稅未正式官宣且缺乏執行細則，實質產業震盪尚未出現。以美西航線為例，11 月 1 日到港訂單追加作業空間有限，多數客戶仍持觀望態度，密切關注政策動向。

值得注意的是，對歐出口成為近期市場亮點。根據中國海關總署數據，中國對歐盟出口上月年增 14.2%，創 3 年最大成長速度。受惠於此，上海港出口至歐洲基本港運價週漲 7.2% 至 1145 美元 / TEU，地中海航線同步上行。

波斯灣、澳紐兩地、南美航線也因需求穩定，運價分別上漲 28.0%、13.1%、8.7%。