普丁的領土要求比上回小 但仍像要烏克蘭賣掉一條腿

美國總統川普上周四（16 日）與俄羅斯總統普丁通話，據美國《華盛頓郵報》周日報導，兩名高階官員透露，普丁在通話中堅持要求烏克蘭完全放棄對頓涅茨克地區的控制權，將其列為結束戰爭的條件之一。

這兩名官員稱，與普丁 8 月在安克雷奇峰會上提出的條件相比，此次通話中提出的領土主張略小一些，普丁願意放棄俄軍在烏克蘭南部扎波羅熱州和赫爾松州控制的部分領土，換取對頓涅茨克的全部控制權。

其中一名官員表示，一些白宮官員將這視為對話的進展。

另一名歐洲高階官員認為，烏克蘭不太可能接受這一要求，「這就像要他們賣掉一條腿去換空氣。」

川普和普丁 8 月在美國阿拉斯加州安克雷奇進行過一次會面。《華盛頓郵報》援引知情人士的消息稱，當時川普告訴烏克蘭和歐洲領袖，普丁要求烏克蘭放棄頓巴斯地區（盧甘斯克及頓涅茨克）以及俄軍控制的其他領土。

川普結束與普丁的通話後，上周五又在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面。烏克蘭希望美國能夠提供「戰斧」飛彈，但川普明確表示，目前不會向烏克蘭提供能夠深入俄羅斯境內的遠程飛彈。

他認為，向烏克蘭提供「戰斧」飛彈，可能導致事態進一步升級。

川普會後飛往佛羅里達州西棕櫚灘，他在抵達後告訴媒體記者：「我認為，他們（俄烏）應該立即停止衝突。就以當前戰線為界，無論現在戰線在哪裡。否則，事情太複雜了，你永遠也解決不了。你必須在（當前）戰線前停下來。」