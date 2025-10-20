鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 10:00

當 AI 圈沉浸在「智能體元年」「AGI 倒數計時」熱潮中，OpenAI 創始元老、特斯拉 AI 團隊前負責人 Andrej Karpathy 在最新訪談中卻潑冷水拆解了 AI 的現狀、痛點，以及對未來的理性預判。

根本沒有「智能體元年」！AI大神Karpathy：AGI還需要十年 強化學習其實很糟（圖：Shutterstock）

這位深度學習領域的「實戰派大佬」在訪談中不喊任何口號，只有對「慢變量」的敬畏稱 AI 的未來是一場解決基礎問題的「持久戰」，而不是突然降臨的「奇點」。

‌



訪談中從最火的「智能體」切入。面對業界「智能體爆發」的呼聲，Karpathy 直言：「這不是『元年』，而是『智能體的十年』。」他每天都在用 Claude、Codex 這類智能體，但評價依然冷靜：「它們還是初期產品，智能不足、多模態能力弱，連自主操作電腦都做不到。」

Karpathy 認為，智能體核心問題在於認知缺陷，沒有真正的「理解」，也沒有持續學習的能力。例如，他去年建構個人程式碼庫「nanochat」時，曾嘗試用 Claude Code/Codex 這類「編碼智能體」幫忙，結果發現這些工具根本處理不了「智力密集型」任務，最後只能回到「手寫程式碼 + 自動補全」的模式。「智能體可以寫樣板程式碼，但碰到複雜邏輯，還是得人來做架構師。」

因此，Karpathy 稱真正的「可用智能體」還需要十年研發。 「我們可能還缺乏技術棧的某些部分——就像蓋房子，地基還沒打牢，就想蓋摩天大樓。」

至於大眾關心的 AGI，Karpathy 給出的時間線同樣是「十年」。「這不是拍腦袋的決定，是我 15 年行業經驗裡的規律：人們總想一步到位做『完整智能體』，卻忽略了基礎工作的積累。」

聊到大模型，Karpathy 的批評更直接：「它們還存在根本性的認知局限，比如大模型本質上是預測下一個詞的工具』，缺乏人類那樣的思考過程，更不會像人一樣從錯誤中學習。」

他用「人類與程式碼的互動」舉例，把使用場景分成三類：全手寫、手寫 + 自動補全（人做架構，模型補細節）、完全讓智能體做（交給模型輸出）。他的選擇是第二種，因智能體可幫人補全代碼，但代碼的邏輯還是我定的。

更關鍵的是，大模型的「學習方式」有問題。如果讓模型自我生成合成資料訓練，很容易陷入「崩塌」，就像一個人只聽自己說話，永遠不會進步。而人類的「噪音」（如反思、討論、犯錯）恰恰能防止這種情況。

Karpathy 說：「人類不擅長記憶其實是優勢，因為我們被迫學習，『泛化模式』，而不是死記硬背。」

當被問到如何讓 AI 進一步學習，Karpathy 的回答很實在：「強化學習很糟糕，但比過去的方法好。」

傳統監督學習是「任務完成後給獎勵」，例如答對題才加分，但強化學習是「嘗試幾百次，從錯誤中找答案」，就像人學騎自行車，摔了很多次才學會。問題在於，過程監督太難，因為沒辦法給每一步嘗試打分，而用大模型當「評審」評估中間輸出，又會遇到「對抗樣本欺騙」，模型能生成無意義的內容，卻騙過大模型拿到高分。

Karpathy 說，「未來可能需要元學習或合成數據來解決，但現在沒有實驗室能在大規模通用環境下實現」，但他認為，強化學習的局限不是終點，而是下一代學習模式的起點，必須要更聰明的方法，讓 AI 從「試錯」變成「理解」。

當聊到 “AI 取代工作”，Karpathy 舉了 Geoff Hinton 的「翻車案例」，Hinton 曾預測放射科醫生會失業，但現實是，放射科醫生的需求還在增長，因為醫療工作不只是「讀片」，還要和病人溝通、處理複雜場景。

Karpathy 說，「很多工作比呼叫中心複雜，理想狀態是 AI 做 80% 的重複性工作，人類監督 20% 的關鍵環節。AI 不是『替代者』，是『工具』——我們要學會和它分工。」