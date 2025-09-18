程式設計奧林匹克AI完勝人類 DeepMind副總裁：這是邁向AGI的歷史時刻

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-18 05:47

根據《金融時報》周三 (17 日) 報導，Google(GOOGL-US) DeepMind 和 OpenAI 的 AI 模型在被稱為「程式設計奧林匹克」的競賽中達到金牌水準，標誌 AI 技術發展重要里程碑。

AI在程式設計奧林匹克達到金牌水準，標誌技術重要突破。(圖:Shutterstock)

在 9 月初的國際大學程式設計競賽 (ICPC) 世界決賽中，OpenAI 最新 GPT-5 模型解決全部 12 道題目，DeepMind 則位居第二，兩個模型都順利解出人類參賽者無法完成的問題。

該競賽是全球最具聲望的程式設計比賽，過去參賽者包括 Google 共同創辦人布林（Sergey Brin）和 OpenAI 首席科學家 Jakub Pachocki。

Google DeepMind 副總裁 Quoc Le 表示：「這是邁向 AGI(通用人工智慧) 發展的歷史時刻。」

加州大學柏克萊分校電機系主任 Jelani Nelson 表示：「純 AI 在無人協助下達到這種表現令人印象深刻。幾年前如果有人說會出現在數學和電腦科學領域表現如此出色的技術，我不會相信。」

在程式競賽中，三人團隊需在五小時內用一台電腦解決 12 道困難題目。今年 139 支隊伍中僅 4 隊獲金牌，真人選手共解出 12 題中的 10 題。