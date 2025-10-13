〈焦點股〉華通Q3營收表現佳本季不淡 股價逆勢漲3%稱霸PCB股
鉅亨網記者張欽發 台北
iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 (2313-TW) 9 月營收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關且第四季不看淡，股價早盤逆勢上漲 3.44%，最高達 90 元，也是 PCB 全製程廠唯一上漲個股。
華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%；1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。華通累計上半年營收 349.3 億元，毛利率 17.72%，稅後純益 21.45 億元，與 2024 年同期相當，每股純益 1.8 元，為華通近 20 年來同期次高。
華通目前進入蘋果旗艦手機板旺季且出貨量成長，同時，在低軌衛星 (LEO) 市場的高成長且接單滿載，並將躋身雲端服務供應商（CSP）AI ASIC 供應鏈，都成重要題材。
