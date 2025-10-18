〈美股盤後〉三大指數齊揚周線收紅 銀行壞帳擔憂與美中貿易緊張緩解

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-10-18 05:41

美國股市周五 (17 日) 收漲，投資人消化美國在與中國貿易談判上語氣轉趨緩和的消息，同時試圖擺脫前一天地區銀行股暴跌所引發的信貸疑慮。

美股三大指數齊揚周線收紅(圖：Reuters/TPG)

在美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示將於周五晚間與中國貿易代表通話後，美股午盤漲幅擴大。美國總統川普也在白宮表示，月底與中國國家主席習近平會面的可能性仍高。這些言論顯示，原訂於 11 月 1 日對中國加徵 100% 關稅的威脅或許不會實現。

周四領跌銀行股的公司周五反彈，投資人押注近期壞帳只是個別事件，並非更大危機的徵兆。Zions(ZION-US) 與 Western Alliance(WAL-US) 在過去 48 小時內披露不良貸款，引發周四市場拋售。

不過，Zions 周五反彈近 6%，此前 Baird 將其評級調升，認為該地區銀行市值的跌幅與其可能面臨的壞帳規模不成比例。因對破產汽車零售商 First Brands 曝險而受波及的投資銀行 Jefferies(JEF-US)，股價周五上漲 6%，此前 Oppenheimer 將評級上調至優於大盤。Jefferies 周四曾下跌 11%。

周五 Fifth Third Bancorp(FITB-US) 優於預期的財報也有助於安撫市場擔憂，該股上漲 1.3%。該行上季獲利成長，即使壞帳增加，主要因其對破產的次級汽車貸款公司 Tricolor 曝險。

追蹤地區銀行的 ETF——SPDR 標普地區銀行 ETF(KRE) 周五收高 1.6%，但本周仍下跌 1.9%。連續第四周下跌。

周四市場避險情緒升溫，「恐慌指數」VIX 跳升，美國公債殖利率及美元下跌，投資人湧入避險資產並在期權市場布局避險。隨著周五股市反彈，VIX 回落，顯示恐慌情緒減退。10 年期美債殖利率升回 4% 以上。

標普 500 指數 11 大類股中，有 9 項上漲，由必需消費品類股領漲，漲幅 1.23%。

儘管近期波動劇烈，美股三大主要股指本周仍收高。標普 500 周線漲 1.7%，主要受企業第三季財報開局強勁提振。道瓊周線漲 1.6%，那斯達克同期漲 2.1%。

美股周五 (17 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 238.37 點，或 0.52%，收 46,190.61 點。

那斯達克指數上漲 117.44 點，或 0.52%，收 22,679.98 點。

S&P 500 指數上漲 34.94 點，或 0.53%，收 6,664.01 點。

費城半導體指數下跌 22.04 點，或 0.32%，收 6,777.98 點。

NYSE FANG + 指數上漲 86.51 點，或 0.54%，收 16,122.85 點。

標普 500 指數 11 大類股中有 9 項上漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收紅。Meta (META-US) 上漲 0.68%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.96%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.73%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.67%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.59%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.11%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.37%。

企業新聞

蘋果宣布與一級方程式賽車 (Formula 1，F1) 簽訂為期五年的媒體權協議，將自 2026 年起在 Apple TV 平台播出所有 F1 賽事，全面進軍頂級運動串流市場。

甲骨文 (ORCL-US)2030 年樂觀展望遭質疑，股價周五大跌 6.9%，創 1 月以來最大單日跌幅。市場態度轉向謹慎。RBC Capital Markets 分析師表示，「股價可能會稍微喘口氣，讓投資人消化這些數字，並評估長期目標的可實現性。」

川普表示將降低諾和諾德 (NVO-US) 熱門減重藥 Ozempic 的價格後，引發減重藥廠股價重挫。周五收盤，諾和諾德股價跌 3%，禮來 (LLY-US) 也跌超過 2%。

Meta 宣布推出新的家長控制功能，讓家長能監督並管理青少年與 AI 角色的互動，甚至可完全關閉一對一聊天，也能封鎖特定的 AI 角色，並了解孩子與這些角色討論的話題。Meta 目前仍在開發這些控制功能，該公司表示將於明年初開始推出。

代理投票諮詢機構 ISS 建議特斯拉股東否決馬斯克高達 1 兆美元的薪酬計畫，這是 ISS 連續第二年反對馬斯克的薪酬方案。該計畫要求馬斯克達成將特斯拉市值推升至 8.5 兆美元等艱鉅目標，才能解鎖全額報酬，股東將於 11 月 6 日年會投票表決。

華爾街分析

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，「今日午後的樂觀情緒，主要來自川普對中國的言論…… 他明白那樣的關稅威脅並不可持續，」「我相信談判過程中仍會有起伏，但這項宣布至少設定了一個基調：政府不希望再看到像解放日那樣的大跌重演。」

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 在報告中寫道，「我們不認為銀行面臨系統性信貸問題，目前看到的情況主要是少數特定案例，整體信貸品質甚至比預期更好。」

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 認為，「市場其實很難解讀川普的談話，」「關於中國與關稅議題的說法變來變去，幾乎所有議題都一樣。」

Argent Capital 投資組合經理 Jed Ellerbroek 指出，「信貸疑慮的實質影響其實沒那麼大。從大型銀行的財報來看，整體信貸狀況依然良好，只有極少數領域出現疲弱。」