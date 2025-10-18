search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為19.05元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.79元，其中最高估值3.3元，最低估值2.36元，預估目標價為19.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.3(3.3)3.693.472.93
最低值2.36(2.36)2.371.941.67
平均值2.82(2.81)3.042.732.3
中位數2.79(2.87)2.912.892.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值60.50億67.74億65.55億55.31億
最低值50.03億46.48億35.93億55.31億
平均值55.26億59.94億56.21億55.31億
中位數54.69億61.68億59.76億55.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.55-0.110.440.741.27
營業收入28.56億27.69億27.83億33.48億43.22億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

