鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為19.05元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.79元，其中最高估值3.3元，最低估值2.36元，預估目標價為19.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.3(3.3)
|3.69
|3.47
|2.93
|最低值
|2.36(2.36)
|2.37
|1.94
|1.67
|平均值
|2.82(2.81)
|3.04
|2.73
|2.3
|中位數
|2.79(2.87)
|2.91
|2.89
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|60.50億
|67.74億
|65.55億
|55.31億
|最低值
|50.03億
|46.48億
|35.93億
|55.31億
|平均值
|55.26億
|59.94億
|56.21億
|55.31億
|中位數
|54.69億
|61.68億
|59.76億
|55.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|1.27
|營業收入
|28.56億
|27.69億
|27.83億
|33.48億
|43.22億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
