鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至16.79元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.52元上修至16.79元，其中最高估值17.08元，最低估值16.41元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.08(16.9)19.221.55
最低值16.41(16.23)18.3519.8
平均值16.72(16.53)18.7620.81
中位數16.79(16.52)18.7820.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值97.29億101.21億106.43億
最低值96.01億99.45億102.47億
平均值96.69億100.35億104.07億
中位數96.77億100.38億104.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.9413.8111.5915.8514.71
營業收入61.01億59.77億84.32億122.49億134.05億

詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMTB

台股首頁我要存股
