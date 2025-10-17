鉅亨速報 - Factset 最新調查：M&T銀行(MTB-US)EPS預估上修至16.79元，預估目標價為220.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對M&T銀行(MTB-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.52元上修至16.79元，其中最高估值17.08元，最低估值16.41元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.08(16.9)
|19.2
|21.55
|最低值
|16.41(16.23)
|18.35
|19.8
|平均值
|16.72(16.53)
|18.76
|20.81
|中位數
|16.79(16.52)
|18.78
|20.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|97.29億
|101.21億
|106.43億
|最低值
|96.01億
|99.45億
|102.47億
|平均值
|96.69億
|100.35億
|104.07億
|中位數
|96.77億
|100.38億
|104.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.94
|13.81
|11.59
|15.85
|14.71
|營業收入
|61.01億
|59.77億
|84.32億
|122.49億
|134.05億
詳細資訊請看美股內頁：
M&T銀行(MTB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
