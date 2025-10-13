鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至19.04元，幅度約10.21%
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由17.28元上修至19.04元，調升幅度10.21%。其中最高估值21.54元，最低估值10.73元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀2位。
哈莫尼黃金今(13日)收盤價為18.27元。近5日股價上漲10.21%，標普指數下跌2.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
