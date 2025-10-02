search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為17.12元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.59元下修至2.47元，其中最高估值2.79元，最低估值2.36元，預估目標價為17.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.79(2.79)3.573.471.67
最低值2.36(2.36)2.371.941.67
平均值2.55(2.57)2.962.591.67
中位數2.47(2.59)2.792.361.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值54.69億64.88億65.55億
最低值50.03億45.90億35.93億
平均值52.07億52.79億54.02億
中位數51.79億49.51億60.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.55-0.110.440.741.27
營業收入28.56億27.69億27.83億33.48億43.22億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMY

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金3890.190.64%
哈莫尼黃金18.445+1.63%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty