search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調降至28元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對區域金融(RF-US)提出目標價估值：中位數由29元下修至28元，調降幅度3.45%。其中最高估值33元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予區域金融評價：積極樂觀11位、保持中立16位、保守悲觀1位。

區域金融今(18日)收盤價為23.525元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌1.57%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RF市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
區域金融23.555+0.88%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty