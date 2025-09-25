鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為16.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.47元，其中最高估值2.78元，最低估值2.01元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.78(2.74)3.563.470.67
最低值2.01(2.01)1.260.720.67
平均值2.49(2.44)2.682.180.67
中位數2.47(2.42)2.672.360.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值54.69億64.88億65.55億
最低值50.03億45.90億35.93億
平均值52.16億52.64億54.02億
中位數52.11億50.72億60.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.55-0.110.440.741.27
營業收入28.56億27.69億27.83億33.48億43.22億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

