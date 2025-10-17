鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-17 18:07

‌



微軟 (MSFT-US) 今 (17) 日指出，根據最新的《Microsoft 數位防禦報告》，在已知動機的網路攻擊中，有 52% 出於牟利。從針對台灣的威脅趨勢來看，台灣仍是亞太地區威脅行動的主要目標之一，今年上半年台灣客戶遭受網路威脅影響排名全球第十名。

微軟發布《Microsoft數位防禦報告》台灣為亞太地區網攻主要目標之一。(圖：shutterstock)

根據《Microsoft 數位防禦報告》，已知動機的網路攻擊中，有 52% 出於牟利，透過敲詐或勒索軟體等方式進行，單純以間諜活動為目的的攻擊僅占 4%，顯示當前組織最常面對的即時風險，多半來自尋求快速獲利的機會行網路犯罪分子。

‌



針對台灣面臨的威脅趨勢，根據觀測數據顯示，台灣是亞太地區威脅行動的主要目標之一。2025 年上半年，台灣客戶遭受網路威脅排名全球第十名，占全球總量 1.8%，而台灣有 143 起國家 / 地區級威脅活動，位居在亞太地區之首，高於韓國的 126 起，以及印度的 100 起。

此外，來自中國的威脅行動中，前三大攻擊標的鎖定美國、泰國以及台灣，比重分別為 35%、14% 以及 12%。

微軟表示，從數量上來看，網路罪犯仍是最大的資安威脅，但國家 / 地區級行為者依舊鎖定關鍵產業與地區發動攻擊，背後原因除間諜活動外，部分也追求財務利益。

微軟進一步提到，地緣政治目標是推動國家資助網路行動快速成長的主要原因，特別是對通訊、科學研究與學術領域的攻擊範圍有顯著擴大的趨勢，觀測到中國、伊朗、俄羅斯籍北韓皆持續擴大攻擊目標範圍。

微軟指出，無論在攻擊方或防禦方，兩端皆大幅提升 AI 應用，攻擊方利用 AI 自動化網路釣魚活動、擴大社交工程規模、製作虛構媒體內容，以及開發可自我調整的惡意軟體等。

不過在防禦方，AI 同樣展現其價值，微軟應用 AI 於偵測威脅、彌補偵測漏洞、攔截網路釣魚，並保護高風險使用者。隨著 AI 風險與機會快速演變，企業必須強化自家 AI 工具的安全性，並確保團隊具備相關防護知識。

微軟持續透過安全未來倡議強化自家產品與服務的安全性，並與各界合作，追蹤威脅動向、即時通知受攻擊的客戶。