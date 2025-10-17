鴻海子公司鴻佰斥11.7億元 擴大台、越產能
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 擴大全球 AI 伺服器布局，子公司鴻佰科技 (Ingrasys)、Ingrasys (Singapore) 分別取得桃園大園廠房使用權、增資越南越南 FULIAN PRECISION TECHNOLOGY COMPONENT，總金額約 11.7 億元。
鴻佰此次向遠雄港 (5607-TW) 取得坐落於桃園市大園區航翔路 85 號 2-6 樓之廠房使用權資產，面積 7936.68 坪，合約租金總額及管理費約 6.76 億元，而鴻佰先前就已租下同園區廠房，今再加碼擴大 AI 伺服器產能。
Ingrasys (Singapore) 則增資 FULIAN PRECISION TECHNOLOGY COMPONENT 金額 1620 萬美元 (約新台幣 5 億元)，在當地擴充關鍵零組件產能。
根據鴻海年報，Fulian Precision Technology Component 位於越南北江省光州（Quang Chau）工業區，主要製造電子零組件和主機板，製造電腦和周邊設備、伺服器和伺服器外殼，以及通訊設備、網路卡、網路交換器、數位電視接收器、顯示卡、安全產品等。
