鴻海子公司鴻佰斥11.7億元 擴大台、越產能

鴻佰此次向遠雄港 (5607-TW) 取得坐落於桃園市大園區航翔路 85 號 2-6 樓之廠房使用權資產，面積 7936.68 坪，合約租金總額及管理費約 6.76 億元，而鴻佰先前就已租下同園區廠房，今再加碼擴大 AI 伺服器產能。