中探針1200W測試座通過驗證 打進封測大廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-17 16:51

中探針 (6217-TW) 今 (17) 日召開法說會，總經理馮明欽表示，1200 瓦的高功率老化測試座 (Burn in Socket) 也已完成驗證送樣，成功打入封測與 IC 設計大廠供應鏈，將對營收會產生正面效益。

中國探針總經理馮明欽。(鉅亨網資料照)

馮明欽指出，隨先進封裝技術需求提升，公司產品組合持續朝高功率、高密度應用升級，除老化測試座獲得認可外，也與合作廠商共同開發微機電式 (MEMS) 探針，推廣給客戶。

‌



法人表示，中探針在連接器業務方面，已切入無人機、AI 眼鏡市場，金價成本持續上漲，但透過產品的組合調整與製程的優化。毛利率也穩步提升，如半導體業務持續發酵，第四季可望延續動能。

中探針向來為美系手機大廠的供應商，隨著新產品的放量，並整合周邊零組件提升附加價值，預期營運將重返成長軌道。馮明欽表示，公司將持續深化半導體測試解決方案布局，全年營運目標不變，持續以年度雙位數成長為主軸。

中探針受惠美系智慧眼鏡大廠、無人機等訂單帶來貢獻，加上高功率老化測試座、IC 測試座等兩大新品已開始出貨，第三季表現亮眼，營收 10.2 億元，年增 12.7%，為 2022 年以來最高。