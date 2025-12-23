鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-23 10:23

LED 廠泰谷 (3339-TW) 昨 (22) 日舉行法說會釋出轉型利多，受惠半導體業務占比大幅提升與第三季虧損顯著收斂，轉型陣痛期可望進入尾聲，帶動泰谷今日早盤股價強勢攻上漲停價 26.75 元，成交量近千張已較昨日放大四倍。

〈焦點股〉泰谷法說報喜飆漲停 切入矽光子、檢測助力半導體事業營收。(圖：shutterstock)

目前泰谷的營收結構已發生質變，今年前三季半導體部門貢獻營收約 2.35 億元，占比已達 38％。該業務主要來自子公司泰士科技與正誠的檢測服務，相較去年同期營收全數來自光電部門，顯見公司跨足半導體領域的策略已初步展現成效。

在備受市場關注的矽光子佈局方面，泰谷表示已掌握部分關鍵技術，並積極研發雷射二極體樣品，作為光通訊光源段的核心組件。公司目前已加入矽光子聯盟，透過 SEMI 媒合國際大廠需求，目標鎖定單價與毛利較高的客製化產品，持續優化產品組合。