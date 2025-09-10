〈SEMICON〉中探針測試座打進IC設計大廠 大搶先進封裝商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-10 15:54

‌



測試介面廠中探針 (6217-TW) 參與 SEMICON，展出最新測試座 (Socket) 產品，總經理馮明欽今 (10) 日指出，測試座產品與 PIN 針切入台系 IC 設計大廠集團，連同集團下的子公司都有合作，目前已小量出貨，預計後續將放量，看好今年營收逐季揚，第三季起營運也將轉盈。

右至左為總經理馮明欽與副總經理楊璽邁。(業者提供)

中探針近年積極耕耘半導體領域，此次展出多項新品，包括測試座、微機電式探針 (MEMS)、1200 瓦以上的高功率老化測試座 (Burn-in Socket) 等三項新品，展現強攻半導體決心，目前半導體營收比重 25-30%，明年將一舉突破 30%。

‌



馮明欽說，Burn in Socket 目前已交貨給三大實驗室，今年業績逐季成長，其次則隨著美系 AI 晶片大廠產品供不應求，封測廠也大舉擴充老化測試 (Burn in test) 產能，目前 800 瓦、1200 瓦產品已驗證通過，可望在今年底至明年初導入量產，成為一大新動能。

中探針也投入新一代規格 2400 瓦老化測試座產品，目前內部已完成開發，可根據客戶需求進行調整，屆時也會再送樣給客戶驗證。

另外，中探針去年更改策略、直接與 IC 設計業者合作，今年開始發酵，正式切入 IC 設計集團，目前已經有些產品小量出貨，預計未來量能將逐步放大，產品應用領域涵蓋藍芽音訊、Wi-Fi 等。

馮明欽看好，公司此次推出的 MEMS 探針主要應用在先進製程的晶片測試，特別是 HPC、GPU、AI 處理器，隨著先進封裝技術，探針卡需要更高的接觸密度，MEMS 探針的重要度大幅提升，公司目前正與晶圓大廠合作，持續推廣新品。

至於連接器部分，中探針陸續獲得智慧眼鏡訂單，顯示工藝獲得國際認同。同時新產品也打進無人機的鏡頭連結器供應鏈，同樣於上季交貨，隨著這兩項新產品問世，公司毛利率可望逐漸改善。