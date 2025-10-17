國碩子公司拿下合作金庫合約 三年供應600萬度綠電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-17 14:45

國碩 (2406-TW) 今 (17) 日宣布，全資子公司國碩能源近日與合作金庫商業銀行簽署綠電購售合約(CPPA)，從 2025 年起三年將供應 600 萬度再生能源電力，未來也將持續擴增售電市場需求。此舉不僅強化雙方在永續能源領域的合作，更彰顯國碩集團在能源市場的布局，助力企業邁向淨零碳排目標。

國碩集團。(鉅亨網資料照)

董事長陳繼明指出，綠電不僅是能源轉型的關鍵，更是企業永續發展的基石。公司很高興能與合作金庫攜手，共創綠色未來。對於有意轉向綠電的企業，可規劃客製化售電方案，提供穩定且足量的供電，幫助企業輕鬆達成碳中和目標，同時提升品牌形象。

國碩集團旗下太陽能電廠持續貢獻綠能市場，目前運營的電廠每年可供應約 3,000 萬度綠電，已成為多家企業可靠的綠電夥伴。近期，集團更啟動新埔園區的土地整地工程，在近 31 公頃的土地上規劃設置 6-10MW 再生能源發電設施，預計將為集團注入穩定綠電收入，並進一步強化永續發展實力。