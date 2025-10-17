鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-17 14:50

傳美光退出中國伺服器晶片市場 2023年政府禁令使其業務難以為繼

此舉意味著美光在中國的伺服器晶片業務，自 2023 年遭到中國政府禁令後，已變得不可持續。

‌



根據報導，美光的退出源於 2023 年中國禁止其產品用於「關鍵基礎設施」的決定，這一禁令被視為對美國限制晶片和人工智慧 (AI) 技術出口的報復。此外，由於全球智慧型手機需求下降，美光的行動 NAND 業務表現低迷，促使其停止了 UFS5 等新產品的開發，並在中國裁減了超過 300 個職位。

美光在上一財年，中國約占其總收入的 12%。

儘管面臨地緣政治風險，美光仍展現了靈活性，將業務轉向 SSD 和汽車 NAND 等成長領域。美光仍將繼續向在中國境外擁有大型數據中心業務的兩家中國客戶 (包括個人電腦製造商聯想集團) 銷售晶片，並持續向中國的汽車和手機領域銷售晶片。

美光近期的財政表現強勁，得益於中國以外地區強勁的伺服器和記憶體晶片需求，支撐其創下創紀錄的高收入。

美光的撤出在中國的伺服器晶片和行動 NAND 市場留下了空缺，競爭對手如三星電子和長江存儲 (YMTC) 正準備填補這一市場份額。在高性能記憶體 (HBM) 市場方面，SK 海力士處於領先地位，占有 62% 的位元出貨量份額。

美中科技競爭正在加速供應鏈的重新分配，推動著半導體生態系統沿著地緣政治線路分裂，即所謂的「矽幕」(Silicon Curtain)。