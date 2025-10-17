鉅亨研報 2025-10-17 14:54

‌



一、今日盤勢分析

【豐搜】台積電法說點火，ABF載板漲停潮！盤面飆股全都報你知！(圖:shutterstock)

今日台股盤前的所有目光，都將聚焦於下午的產業盛事 — 權王 ** 台積電 (2330-TW)** 的法說會。昨日其股價尾盤強拉，創下 1,465 元的歷史新天價，貢獻大盤高達 333 點漲點，已提前為市場注入極度樂觀的預期。外資圈普遍預估，台積電可能再次上修全年營收成長率至 32-34% 的驚人水準，單季獲利有望再創新高。

‌



這場法說會不僅是 ** 台積電 (2330-TW)** 一家的事，它已然成為牽動整個台股多頭神經的「一個人的武林」。市場的劇本很清晰：若法說會內容符合甚至超越預期，將為目前已處於高檔的指數提供最強勁的續航動能，並進一步鞏固 AI 相關供應鏈的評價（PE Ratio）；反之，若有任何不如預期的雜音，則可能引發獲利了結賣壓。

二、焦點族群深度剖析

ABF 載板族群：供不應求引爆漲停狂潮 原因分析： 此族群迎來基本面、消息面與籌碼面的三大利多共振。美系外資報告明確指出，ABF 載板自 10 月起將調漲超過 10%，這是未來產能短缺的明確信號。** 欣興 (3037-TW)** 董座更直言 2026 年高階產能恐供不應求。在 AI 熱潮推升伺服器高階用板需求下，資金大舉湧入，作價意圖極為強烈。 指標股： ** 南電 (8046-TW) 與景碩(3189-TW)** 雙雙強攻漲停鎖死，收盤仍有超過 3.8 萬張買單排隊，展現市場追捧的瘋狂程度。** 欣興(3037-TW)** 亦挾帶 4 萬張巨量，股價狂漲 8.56%，三雄聯袂創高，成為盤面最強勢的族群。 記憶體族群：冰火兩重天的極端分化 原因分析： 族群內部上演「抓大放小」的戲碼。市場資金顯然認為，記憶體模組廠（二軍）因股本較小、更具彈性，能更快反應報價上漲的利潤。AI 伺服器排擠 DRAM 產能，加上 QLC Nand Flash 需求增溫，為產業帶來正面預期。但 DRAM 雙雄（一軍）因股價漲多、籌碼較重，面臨獲利了結賣壓。 指標股： 強勢方（模組廠）： ** 宇瞻 (8271-TW)** 扮演絕對領頭羊，股價強攻漲停，正式晉升百元俱樂部，8 月 EPS 年增近 4 倍，基本面強勁。在其帶動下，** 廣穎 (4973-TW)** 收高 6.88%，** 十銓 (4967-TW)** 獲外資連買，** 晶豪科 (3006-TW)** 同步上漲。 弱勢方（DRAM 雙雄）： ** 華邦電 (2344-TW) 與南亞科(2408-TW)** 股價雙雙下挫，分別下跌 1.71% 與 3.14%，呈現與族群脫鉤的疲軟走勢，顯示資金正從大型股轉進中小型股。 NAND 控制晶片： ** 群聯 (8299-TW)** 受惠於雲端業者加速以 SSD 取代傳統硬碟，QLC Nand 需求與漲價效應可期，營運前景看好。 AI 散熱與高階零組件：輝達欽點，股價創高 原因分析： 輝達（NVIDIA）公布次世代 Vera Rubin 平台，宣示資料中心將進入 800V 直流電的電力架構革命，直接點名相關供應商，引爆市場追捧熱情。AI 伺服器規格升級，對散熱、電源、高速連接器等零組件的需求只增不減。 指標股： 散熱雙雄 ** 雙鴻 (3324-TW)** 強鎖漲停創高、** 奇鋐(3017-TW) 同步創下 1230 元歷史新高。被輝達點名的貿聯 - KY(3665-TW)** 股價同步飆上 1200 元天價。** 富世達(6805-TW)** 則因 GB300 快接頭內涵價值提升，營運前景極佳，股價刷新天價。

三、熱門概念股解析