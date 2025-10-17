搶搭降息+AI列車！柏瑞首創 「多重資產收益策略」那指、美債和權利金一把抓
鉅亨網記者張韶雯 台北
近期全球金融市場聚焦美國，儘管本週美股表現震盪，但美國的就業與消費動能仍未陷入衰退，且企業獲利依舊維持強勁增長。隨著聯準會（Fed）重啟降息循環的預期升高，加上統計顯示美股第四季表現相對佳，美國資產前景依舊樂觀。柏瑞投信看準趨勢，推出「柏瑞美利堅多重資產收益策略」基金，透過獨特的美國股債雙引擎，搭上 AI 科技變革帶來的大多頭行情，同時追求投組的全方位成長和收益機會。
柏瑞投信投資策略部經理曾宜淨分析，歷史數據顯示，在年底購物假期加持下，自 2000 年以來，S&P 500 指數在第四季出現正報酬的機率高達八成，指數表現也優於其他三季，為美國資產提供季節性利多。
她進一步指出，儘管市場常將當前的 AI 熱潮比擬為 2000 年科技泡沫，但現階段 AI 應用正處於起步階段，預期將帶來實質生產力提升與企業投資增長，支撐科技股強勁的基本面，並非泡沫。受惠於 AI 等新科技的蓬勃發展，美國科技股的財報表現持續優於其他產業，強勢科技股仍是驅動市場成長的核心力量。
為讓投資人在參與科技創新長期趨勢的同時，能有效分散股市風險並兼顧多元收益，柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，該策略將運用股債雙組合，來打造多元收益來源。在降息循環環境下，將固定收益型資產納入投資組合有助於受惠，因此基金配置了美國政府公債和美國非投資等級債。此「槓鈴組合」不僅能增加穩定的息收來源，政府公債的防禦性還可望增強投資組合抵禦市場波動的能力。
江仲弘強調，本策略的獨特優勢在於全台首創股債跨資產掩護性買權（Covered Call）的應用。透過此策略，投資組合可在股息和債息之外，根據不同的景氣循環階段動態調整權利金來源，進一步提升收益能力。他解釋，在景氣向好時，可針對債券承做 Covered Call，利用債券利差收斂、價格穩定的優勢來賺取權利金；而在景氣轉趨保守、市場波動放大時，則可轉向股票承做 Covered Call，藉由選擇權價格變高，收取更高的權利金來彌補可能的資本損失或在股價盤整時創造額外收益。
此策略所建構的基金投資組合目標配置比例為：40% 那斯達克 100 指數、美國政府公債和非投資等級債各 30%，並透過股息、債息、權利金的「利息多重引擎」搭配，來掌握全方位的收益機會。
柏瑞投信總結，柏瑞美利堅多重資產收益基金鎖定美國核心資產與科技成長趨勢，並透過「美式核心資產」、「利息多重引擎」、「堅實債券配置」三大亮點，旨在捕捉長期增長潛力並有效控制風險。本基金預計於 11 月 3 日正式募集，提供新台幣、日幣、美元等多種計價幣別供投資人選擇。
- 降息行情啟動，受惠標的搶先看！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「AI物理化」 蘋果進軍機器人 大摩：堪比登月！科技七雄正式搶攻實體AI領域
- 上任數周就被Meta挖走！蘋果AI團隊再失將 Siri改造計畫受挫
- 科技巨頭狂砸錢搞AI基建！AIP斥資400億美元收購Aligned資料中心
- 交貨期趨緩反映供應回穩 瑞銀：iPhone 17 系列交貨期明顯縮短
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇