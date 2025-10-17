鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-17 10:30

當地時間 10 月 15 日凌晨，3 架 B-52 轟炸機離開路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地，部署至委內瑞拉沿海國際空域。

美軍B-52轟炸機出動，部署至委內瑞拉沿海國際空域。（圖：Shutterstock）

據美國《CBS News》周四（16 日）報導，美國空軍全球打擊司令部發言人和一名美國官員透露，美軍周三派出 3 架 B-52 轟炸機在委內瑞拉沿海附近執行任務。

航班追蹤網站 Flightradar24 的數據顯示，這些轟炸機當天在加勒比海上空盤旋，飛行區域距離委內瑞拉約 150 英里（約 241 公里）。

B-52 是一款遠程轟炸機，能夠攜帶常規武器或核武。這是川普政府持續對委內瑞拉政府施壓的舉措之一。

連日來，美國以打擊拉美販毒集團為由，在委內瑞拉附近海域展開軍事行動，導致美委緊張關係持續升級。

美國總統川普周三說，已授權中央情報局在委內瑞拉開展祕密行動。委內瑞拉總統馬杜洛當天譴責美國中情局策劃委內瑞拉政變。

《紐約時報》稱，這一授權將允許中情局在委內瑞拉及加勒比海地區展開「致命行動」，以及配合美軍更大規模軍事行動。