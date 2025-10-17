鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-17 14:00

‌



儘管美國正醞釀一場潛在規模高達 400 億美元的巨額金融救援計畫，但阿根廷市場對本幣披索（Peso）的信心已然全面崩潰。投資人和民眾正以前所未有的速度將比索兌換成美元，普遍押注比索在 10 月 26 日立法選舉後，將被迫進行大幅調整性貶值。

美國砸400億美元也救不回信心！阿根廷人狂賣披索 恐重演英鎊危機。(圖:shutterstock)

為阻止比索貶值，美國財政部長貝森特（Besant）已公開採取行動，不僅直接入市購買披索，並稱其「被低估」。美國方面更在考慮擴大最初 200 億美元的互換額度，將救援計畫規模擴大一倍至 400 億美元。

‌



然而，這些「重金救援」的努力未能安撫市場恐慌。阿根廷投資人和民眾普遍堅信，在選舉之後，總統米雷伊（Milei）將別無選擇，只能放任披索下跌。

市場干預的副作用也加劇了悲觀情緒。為支撐比索而採取的措施從金融體系中抽走了流動性，導致短期利率一度飆升至駭人的 157%，這給本已脆弱的經濟帶來了新的衝擊。

川普言論添陰影 民眾拋售美元

屋漏偏逢連夜雨。美國總統川普本週的聲明進一步動搖了市場信心。他暗示，如果米雷伊在選舉中遭遇失敗，美國將可能撤回支持。這番言論被市場解讀為試圖影響阿根廷選情，也讓外界對美國救援承諾的持續性產生嚴重懷疑。

市場的懷疑情緒直觀地反映在資本外流上。根據阿根廷央行數據，在截至 8 月的五個月裡，阿根廷人淨購買了 180 億美元。據市場參與者估計，目前阿根廷儲戶每天仍在買進約 3 億美元。

阿根廷市場的資深投資組合經理 Ezequiel Asensio 指出：「市場不相信貝森特，即便他投入了真金白銀，每一次的聲明效果都比上一次更短暫。」

選舉變數與經濟現實 貶值已是必然

即將到來的立法選舉已成為市場定價的核心變數。上個月米雷伊政黨在地方選舉中的挫敗，加劇了外界對他所推行自由市場議程可能受阻的擔憂，加速了資本逃離比索的趨勢。

StoneX 的策略師 Lucio Arrocha 認為，貶值已是必然。他表示，如果米雷伊選舉失利，資本外逃加劇，貶值的規模將是唯一的問題。「這個國家沒有足夠的美元來應對將要發生的資本外逃，」Arrocha 補充道。

前阿根廷財政部長 Miguel Kiguel 也表達了類似的看法：「這種情況持續不了多久了。人們仍然認為乾預會持續到選舉，但選舉之後如何繼續，沒人知道。」